Nuovo casello autostradale in A14, Sadegholvaad: "Serve alla viabilità in occasione di grandi eventi fieristici" Il sindaco di Rimini ha inviato la proposta al ministro Salvini: "Ne aveva parlato anche nel 2024 al Meeting"

Il sindaco di Rimini ha inviato una proposta al ministro Salvini per una nuova uscita sull'autostrada A14. Un nuovo casello autostradale in corrispondenza della Fiera di Rimini. Questo vorrebbe l'amministrazione di Jamil Sadegholvaad, che la definisce un'opera essenziale per la società che gestisce la fiera, ma anche per il territorio riminese e la Regione.

Il Comune di Rimini ha inserito il progetto nei propri strumenti di pianificazione, e tale previsione è stata confermata anche nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, della Regione Emilia-Romagna. Quindi, sottolinea ancora il sindaco riminese, “la proposta progettuale trasmessa a Ministero e Autostrade non si è limitata a valutare solo gli aspetti tecnico-economici relativi alla costruzione delle opere, ma ha esteso gli approfondimenti anche ad uno studio trasportistico di dettaglio, per analizzare gli effetti sulla viabilità ed in termini più ampi sulle matrici ambientali ed inoltre è stato ricompreso uno studio di impatto socio-economico”.

