Nuovo caso di violenza a Rimini, fermato l'aggressore.

Nella giornata del 1° maggio è avvenuta una nuova violenza sessuale verso una ragazza che faceva jogging al parco Marecchia di Rimini. La notizia arriva dalla Questura. La donna è stata sorpresa alle spalle da un cittadino somalo di 27 anni che, dopo averle tappato la bocca per impedirle di urlare, ha tentato di toglierle i vestiti per violentarla. Alle successive invocazioni di aiuto da parte della vittima, due passanti si sono allarmati chiamando le forze dell'ordine e tentando di soccorrere la ragazza. Il somalo ha deciso così di scappare tentando di rubare la bici di uno dei soccorritori che nel tentativo di bloccarlo, è stato buttato a terra, riportando escoriazioni a gambe e braccia. Le successive indagini dei poliziotti della Squadra Mobile, hanno permesso di risalire all'aggressore, fermato e portato in Questura, ora si trova nella Casa Circondariale di Rimini in attesa del giudizio di convalida.

