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Nuovo decreto infrastrutture dal ministro Salvini che chiede report sui ritardi

Salvini ha anche deciso la candidata per le amministrative 2027 a Milano: sarà la sua vice segretaria Sardone

di Francesca Biliotti
22 giu 2026

Sul tavolo del consiglio dei ministri arriva un nuovo decreto Infrastrutture. Contenuto da definire nei dettagli, ma con alcune priorità già individuate. Tra Roma e Latina ad esempio, il Pnrr finanzia il raddoppio della tratta Campoleone-Aprilia sulla linea Roma-Nettuno; per compensare i territori attraversati dalla Tav, sono invece previsti 32 interventi, distribuiti in 11 Comuni per un valore di 50 milioni di euro circa. All'indomani del consiglio dei ministri, quindi martedì mattina, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini incontrerà al ministero i vertici di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Rfi, per sollecitarli in vista dell'estate. Dopo i disservizi e i disagi, Salvini farà il punto sull'avanzamento dei cantieri ferroviari e stradali, sulla possibilità di immettere nuovi treni di ultima generazione per evitare guasti causa di rallentamenti e ritardi, e chiederà un report preciso sullo stato attuale di puntualità dei treni. Sempre Salvini ha rimandato il sogno di fare il sindaco per Milano, dicendo che “ci sarà tempo, ora faccio il ministro”, per le amministrative del 2027 lancia la candidatura della vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, anche se dovrà convincere gli alleati, perché Fratelli d'Italia, ad esempio, avrebbero visto bene una candidatura più moderata, come quella di Maurizio Lupi. A proposito di Fratelli d'Italia, ieri la presidente del Consiglio, dopo le liti a distanza col presidente Trump, è andata a Gemona per il raduno degli Alpini. 

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio




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