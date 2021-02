EMERGENZA SANITARIA Nuovo decreto legge anti Covid in Consiglio dei ministri: fino al 27 marzo stop agli spostamenti tra Regioni Il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini: "Servono regole chiare, le persone sono esauste"

Ancora stop agli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo, resta anche la regola che limita le visite alle abitazioni private a due adulti, con in più solo i figli minori di 14 anni. La ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini aveva promesso alle Regioni “decisioni tempestive, ma condivise”, per placare le polemiche sulle disposizioni comunicate all'ultimo minuto. Lo stesso presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, in una intervista ha sottolineato come le persone siano “esauste, il continuo entrare e uscire da zone colorate, senza che si riesca a piegare la curva in maniera strutturale, non aiuta. Ci sono attività economiche che non sanno cosa accadrà il giorno dopo, altre chiuse da troppi mesi, occorre cambiare schema”.

Si chiedono indicazioni più chiare dunque, e di riconsiderare l'impianto dei provvedimenti. Intanto però da domani la provincia di Ancona è arancione, insieme ad altri 19 Comuni. Rischia di diventare zona rossa San Benedetto Val di Sambro, comune dell'appennino bolognese. Intanto in Emilia Romagna iniziano le somministrazioni dei vaccini AstraZeneca a persone con disabilità e personale scolastico, dal primo marzo sarà la volta della fascia dagli 80 agli 84enni, mentre nel Lazio, che col personale scolastico ha iniziato oggi, dall'8 marzo aprirà l'hub della stazione Termini per le somministrazioni.



