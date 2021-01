Nuovo Dpcm allo studio di Governo e Regioni: ipotesi stop all'asporto per i bar dalle ore 18

Governo italiano e Regioni a confronto sul nuovo Dpcm che sarà in vigore da sabato, mentre sono arrivate le prime 47mila dosi del vaccino Moderna. Scortate dalle forze dell'ordine le prime 47mila dosi destinate all'Italia del vaccino Moderna fino alla sede dell'Istituto superiore di sanità, che nei prossimi giorni riceverà la seconda tranche, per poi distribuirle alle varie Regioni, con mezzi messi a disposizione da Poste Italiane. Ora si attende il via libera anche al prodotto di AstraZeneca, secondo il commissario per l'emergenza Arcuri potrebbe arrivare entro gennaio, “ma la strada per arrivare all'immunità di gregge è lunga”, avverte.





Nel nuovo Dpcm, allo studio di Governo e Regioni, potrebbe esserci lo stop all'asporto per i bar dalle ore 18 anche in fascia arancione: “Ipotesi ancora sul tavolo”, conferma il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, che ritiene giusta la proposta del divieto di spostamenti tra regioni se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Su oltre 141mila tamponi, è di 14.242 l'incremento sui casi totali. Lieve diminuzione delle terapie intensive (2.636, -6), aumentano di 109 gli altri ricoverati Covid (23.712). Ancora un numero imponente di decessi, 616, il totale è ormai prossimo agli 80mila (79.819). In Emilia Romagna sono invece 1.563 i nuovi positivi, per una percentuale in base ai tamponi eseguiti al 9,4%. Quasi stabili le terapie intensive (237, -1), lieve diminuzione per gli altri reparti (2.730, -11). 51 i decessi, 4 nel riminese dove i casi in più sono 228; su 499 positivi in più nelle Marche, sono 174 in provincia di Pesaro Urbino.





Per la cancelliera tedesca Merkel ci sarà bisogno di “misure dure per altre 8-10 settimane”, si è inoltre detta preoccupata per la diffusione della variante inglese del virus: “Se non riusciamo a fermarla – ha asserito – entro Pasqua avremo una incidenza del virus pari a 10 volte quella attuale”. E a proposito di Gran Bretagna, il 2020 è stato un anno record di mortalità: 91mila i decessi in più della media, in oltre 80mila casi la concausa è stato il Covid-19. Un eccesso di mortalità che non si aveva dalla guerra mondiale.