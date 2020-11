Nuovo DPCM, Bonaccini: "Attenzione, non esistono zone verdi"

L'Emilia-Romagna è 'zona gialla', in base alla classificazione del ministro della Salute. "Attenzione però: non esistono zone verdi, la priorità ovunque nel Paese è una sola: invertire la curva pandemica, frenare il contagio, perché la situazione è peggiorata nelle ultime settimane", scrive in serata su Facebook il presidente della Regione Stefano Bonaccini.





"Dobbiamo evitare - aggiunge - che nelle prossime settimane le strutture sanitarie e ospedaliere subiscano una pressione tale da mettere in discussione servizi e prestazioni ordinarie, per tutelare la salute di ogni persona. In Emilia-Romagna continueremo col fare migliaia di tamponi ogni giorno, fare screening epidemiologici fra i più estesi per continuare a trovare i positivi asintomatici, fare controlli e tracciamenti, continuare con l'attività delle Usca, le unità attive nel territorio per l'assistenza domiciliare. E servono - ricorda il governatore - anche comportamenti adeguati e responsabili, rispettando le regole di sicurezza. Anche perché si rimane in zona gialla se i dati non peggiorano, se il contagio non aumenta, altrimenti si entra quantomeno in zona arancione e, a quel punto automaticamente, entrerebbero in vigore misure più restrittive".





Il post di Stefano Bonaccini