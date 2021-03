EMERGENZA SANITARIA Nuovo Dpcm, è ufficiale: dal 27 marzo riaprono cinema e teatri In zona rossa saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Fino al 27 marzo resta il divieto di spostarsi tra Regioni

Iniziata alle 19 la conferenza stampa del governo per illustrare il nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile; assente il presidente del Consiglio Mario Draghi, ma presenti i ministri Speranza e Gelmini, e i vertici della Sanità Locatelli e Brusaferro. Fino al 27 marzo resta il divieto di spostarsi tra Regioni. Le novità maggiori sulla scuola, in zona rossa chiuse in ogni ordine e grado, si passa alla Dad. Stesso dicasi per quelle Regioni dove l'incidenza del contagio è elevata, ma decideranno i presidenti. Dal 27 marzo riaprono cinema e teatri, con posti a sedere preassegnati, con una capienza non superiore al 25%. 400 posti all'aperto, 200 al chiuso. Musei aperti anche il fine settimana. In zona rossa chiusi parrucchieri e centri estetici.

