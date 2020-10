Nuovo Dpcm in Consiglio dei Ministri, domani Speranza alla Camera. Altri politici positivi

C'è attesa per il nuovo Dpcm che andrà oggi in Consiglio dei ministri, per essere varato subito dopo il passaggio in Parlamento: il ministro della Salute Speranza parlerà alla Camera domattina. Pare inevitabile il ricorso alle mascherine obbligatorie anche all'aperto in tutta Italia, così come già avviene in alcune Regioni, e la chiusura anticipata dei locali, oltre a feste private con numero ridotto.

Anche il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo, in visita sul Titano alla fine di giugno, e la deputata del Pd, ed ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, hanno annunciato di essere positivi, mentre la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen è in autoisolamento dopo l'incontro, ad una riunione, con una persona positiva al Covid-19. Il presidente degli Stati Uniti Trump potrebbe essere invece già dimesso, mentre a New York da domani scatta il lockdown in 9 quartieri.