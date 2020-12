Nuovo Dpcm, per le festività si ipotizzano tutte le Regioni in zona gialla

Incontro oggi alle 15 tra il presidente del Consiglio Conte, il ministro della Salute Speranza e il ministro D'Incà, coi capigruppo di maggioranza in vista del nuovo Dpcm con le misure di contrasto al contagio da Covid. In programma anche vertice tra governo e Regioni. C'è l'ipotesi di lasciare il coprifuoco alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, così come la chiusura di bar e ristoranti alle 18, come avviene nella zona gialla, che ricomprenderebbe tutte le Regioni entro le festività. Per salvare la stagione sciistica, la proposta è di aprire gli impianti solo per ospiti d'alberghi e seconde case, con la chiusura dei confini sulle Alpi. Si discute anche sulle messe di Natale, ma la Cei rassicura: “Si svolgeranno nella piena osservanza delle norme”.