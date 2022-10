Nuovo governo, l'incarico a Giorgia Meloni atteso già domani

Prassi rispettata, i primi ad essere ricevuti dal presidente della Repubblica sono stati i nuovi presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Tutti auspicano tempi brevi per la formazione del governo, l'incarico potrebbe essere dato, presumibilmente a Giorgia Meloni, già domani sera. Il centrodestra salirà al Colle domattina, insieme nonostante gli ultimatum che hanno complicato il quadro politico, a livello nazionale e internazionale, dopo le rivelazioni rubate a Silvio Berlusconi sul ritrovato rapporto con Putin che hanno messo a rischio l'incarico di Tajani agli Esteri. Al Quirinale intanto il gruppo per le Autonomie, e i Misti di Senato e Camera sono orientati a non votare la fiducia, così come Verdi e Sinistra Italiana; per Calenda nessuna opposizione pregiudiziale finché il collocamento dell'Italia nel mondo e in Europa rimarrà quello odierno. Poi Giuseppe Conte, M5S.

Nel video l'intervista a Giorgio Mulè, vice presidente Camera dei Deputati (Forza Italia), e l'intervento di Giuseppe Conte, presidente M5S