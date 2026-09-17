INFORTUNIO SUL LAVORO Nuovo infortunio alla MyO di Poggio Torriana: tecnico ustionato durante la manutenzione Secondo incidente in una settimana su un quadro elettrico. Ferito un 53enne di una ditta esterna, trasferito al Bufalini. L’azienda: "Impianto conforme, sicurezza prioritaria"

Nuovo infortunio alla MyO di Poggio Torriana: tecnico ustionato durante la manutenzione.

Nuovo infortunio sul lavoro alla MyO di Poggio Torriana, azienda attiva nel settore della cancelleria e delle forniture per ufficio. A distanza di una settimana dal precedente episodio, nella mattinata di mercoledì un tecnico specializzato di 53 anni, dipendente di una ditta esterna, è rimasto ferito mentre stava effettuando un intervento di manutenzione su un quadro elettrico.

Secondo una prima ricostruzione, durante le operazioni si sarebbe verificata una fiammata, probabilmente provocata da un corto circuito, che ha investito l’uomo provocandogli ustioni al viso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica: dopo le prime cure, il 53enne è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche Vigili del Fuoco, carabinieri di Villa Verucchio e Medicina del Lavoro, impegnati negli accertamenti necessari a chiarire le cause dell’incidente.

L’episodio arriva a pochi giorni da quello del 10 settembre, quando, sempre all’interno della MyO, una fiammata sprigionata da un quadro elettrico aveva ferito due lavoratori, di 39 e 36 anni. Il primo, dipendente di una ditta esterna, aveva riportato ustioni al volto e alle mani ed era stato trasportato al Bufalini; il secondo, dipendente dell’azienda, aveva subito ferite più lievi.

In una nota, MyO riferisce di essere "profondamente colpita e rammaricata" per i due episodi e assicura "piena e costante collaborazione alle autorità competenti". L’azienda precisa inoltre che l’impianto ha già ottenuto il nulla osta alla riapertura ed è risultato conforme alla normativa vigente. Restano in corso gli accertamenti per individuare le cause degli incidenti e adottare eventuali ulteriori misure preventive.

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