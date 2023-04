TURISMO Nuovo lungomare a Rimini: prosegue il progetto nella zona sud Tratto di spiaggia demaniale trasferito al Comune

Nuovo lungomare a Rimini: prosegue il progetto nella zona sud.

L'Agenzia del Demanio ha trasferito al Comune di Rimini, grazie alla procedura del federalismo demaniale, un'area di 26,7 mila metri quadri di litorale tra le frazioni Marebello e Rivazzurra. Si tratta di un consistente tratto di lungomare, nella zona sud della città, su cui l'amministrazione comunale potrà programmare gli interventi di riqualificazione completando così il nuovo waterfront.

Il maxi progetto, che ha preso il nome di Parco del mare, prevede l'eliminazione della viabilità carrabile sulla linea di costa per convertire l'arteria, lunga in totale 16 km, in un parco lineare con pista ciclabile, percorsi pedonali, aree verdi e di gioco, e palestre a cielo aperto. Nella zona nord della città sono già state realizzate le cosiddette 'piazzette di comunità', dei piccoli spazi di socialità nei quali sono state allestite delle postazioni di lavoro per lo smart-working all'aria aperta.

