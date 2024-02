AUTOSTRADE Nuovo maxi tamponamento in A12, ancora morti dopo il lunedì nero

Nuovo maxi tamponamento in A12, ancora morti dopo il lunedì nero.

Maxi tamponamento in A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari tra un tir e alcune auto. Secondo quanto appreso, Una persona è deceduta, si tratta di un operaio che andava al lavoro con i colleghi, altre 6 sono rimaste ferite, di cui una gravissima. Chiusa la A12 tra Rapallo e Chiavari dalle 7 di oggi. Sul posto sei ambulanze e due mezzi 118, polizia stradale, intervento dei vigili del fuoco ed elicottero.

Lunedì nero sulla rete autostradale italiana. Ieri nebbia fitta all'alba con tamponamenti a raffica, tre morti e un inizio di settimana lavorativa caotico sulle autostrade del Nord. Sull'A21, nel Bresciano, 11 distinti incidenti si sono contati nel tratto tra Manerbio e Pontevico: due morti, marito e moglie, un ferito grave, una quarantina le persone che hanno avuto bisogno del 118.



Sull'A22, tra Reggiolo e Carpi, in Emilia, poco prima delle 8, uno pneumatico esploso e un impatto tra due camion, uno che trasportava animali, ha dato inizio ad una catena di scontri e il blocco della circolazione nelle due direzioni: 25 i feriti, di cui due gravi, cento veicoli coinvolti, 34 dei quali con danni rilevanti. Poco dopo un altro incidente anche in A1, tra Reggio Emilia e Modena, ad aumentare i disagi. Per allentare la pressione e consentire i soccorsi l'Autobrennero sono stati chiusi allora per tutta la mattina, per una settantina di chilometri in entrata, tutti gli svincoli da Nogarole Rocca (Verona) a Campogalliano (Modena)

Poco prima delle 13, in un altro scontro tra due tir sempre sull'A22, nel Modenese, quando oramai la nebbia si era diradata, un camionista di 43 anni è morto, un autotrasportatore di origine albanese, residente a Cuneo. Anche in questo caso è stato chiuso il tratto, l'allacciamento con l'A1 a Modena e il traffico è rimasto congestionato. "È colpa della nebbia", hanno ripetuto le forze dell'ordine e i soccorritori tra camion, furgoni, bisarche e auto aggrovigliate sull'A21.

Vigili del fuoco, 118 e polizia stradale sono stati impegnati ore per rimuovere i veicoli ed estrarre le persone rimaste intrappolate. La scarsa visibilità è stata la causa anche dello sciame di tamponamenti in Emilia, dal chilometro 288 al 294 dell'A2, in direzione sud.

