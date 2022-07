RIMINI Nuovo parcheggio in via Giuliani: 150 posti a servizio della zona di Marina Centro e Rimini Collegamenti 7 giorni su 7 verso il mare con shuttle, trenino e servizi di sharing. Operativa da domani anche l’area di sosta all’ex Questura

Sarà in funzione da domani mattina, venerdì 1° luglio, la nuova area di sosta tra via Giuliani e via Fada, un parcheggio temporaneo e gratuito a servizio della zona di Marina Centro e della zona di Rimini sud. Oltre 150 posti auto con possibilità di raggiungere la zona mare grazie ad una serie di servizi di collegamento gratuiti, attivi sette giorni su sette.

Dal parcheggio sarà possibile salire sullo Shuttlemare e, nel fine settimana, anche sul ‘classico’ trenino che effettuerà collegamenti con il mare. Per chi vuole spostarsi in autonomia, sarà possibile utilizzare i servizi di mobilità in sharing, grazie ad una postazione di bici e monopattini elettrici.

Sempre il 1° luglio anche l'apertura del parcheggio nell’area ex Questura, tra via Ugo Bassi e via Lagomaggio: un nuovo spazio di sosta che sarà utilizzato in via prioritaria alle strutture alberghiere e agli operatori turistici, attivo a pagamento fino al 31 agosto. L’amministrazione sta già definendo ulteriori formule di utilizzo con tariffazioni giornaliere per poter sfruttare al meglio le potenzialità di un parcheggio a servizio dell’ampio quadrante di città che da via Roma arriva fino a Marina Centro.

