Nuovo patto per la sicurezza: in Prefettura firmano i 27 sindaci A Rimini con la firma del Patto per la Sicurezza Avanzata tra il Prefetto Giuseppe Forlenza e tutti i Sindaci della Provincia di Rimini. Sinergia operativa tra più soggetti contro crimine, abusi e tutela delle fasce più deboli.

Un patto tra territori per il territorio, stretto nel 2017, e che oggi si rinnova e viene implementato, alla luce di un contesto profondamente mutato dal punto di vista normativo, ma anche alla luce della pandemia. Si innalzano i livelli di sicurezza, anche in vista dell'estate e dell'avvio di un fitto palinsesto di eventi, "in un territorio – rileva il Prefetto - “la cui economia è connotata da una forte attrazione turistica e che nel periodo estivo fa registrare milioni di visitatori”, annunciando di avere già avviato un dialogo con il Ministero dell'Interno per ottenere rinforzi.

E' il Prefetto Forlenza a spiegare i contenuti del Patto: “L’implementazione dei sistemi di video sorveglianza da parte delle Amministrazioni locali e di altri attori economici e sociali, una maggiore circolarità delle informazioni, l’attivazione degli accordi di vicinato ed un potenziamento del sistema di sicurezza urbana sono alcuni princìpi guida dell’accordo – dice - che prevede, tra l’altro, anche un sempre maggiore coinvolgimento della polizia locale”.

Firmano i 27 sindaci, alla presenza anche dei tre Comandanti delle forze dell'ordine De Cicco, La Mura, Coscarelli, del procuratore capo Melotti e della Presidente della sezione penale del Tribunale, Casadei. In luce, l'importanza di un impegno sinergico, pensato in una dimensione provinciale e in una ottica di collaborazione fra pubblico e privato: “I Patto dimostra che si può spingere ancora di più sulla sinergia pubblico-privato per garantire la sicurezza urbana – rileva il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - Le istituzioni devono fare il loro dovere, ma, per esempio, a livello di videosorveglianza si dà ai privati la possibilità di implementare i loro sistemi. Una azione sinergica - dice - per risultati di sicurezza pubblica ancora più incisivi”.

Formalizzata la prossima realizzazione della “Cittadella della Sicurezza”, sede unica per Prefettura, Questura, Guardia di Finanza e Polizia Stradale, all'ex Caserma Giulio Cesare, dismessa dal Ministero della Difesa e acquisita dall’Agenzia del Demanio.



Nel video, l'intervista al Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza e al Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

