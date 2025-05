Nuovo pontefice: la prima fumata è nera, parte il secondo giorno di conclave

Oggi è il secondo giorno del conclave per l’elezione del nuovo Pontefice, dopo che la prima votazione di ieri si è conclusa con una fumata nera. I 133 cardinali elettori sono rimasti chiusi per più di tre ore nella Cappella Sistina prima di comunicare al mondo che nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario per succedere a Papa Francesco.

La fumata è apparsa alle 21, molto più tardi rispetto al conclave del 2013, quando la prima uscì alle 19.41. La causa del ritardo sarebbe la lunga meditazione del cardinale Raniero Cantalamessa (45 minuti) e la presenza di numerosi neoelettori, molti dei quali non parlano italiano, rallentando così le operazioni.

In Piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione, più di 45mila fedeli hanno atteso per ore, scrutando il comignolo della Sistina nella speranza di vedere il fumo bianco. Uno spettacolo di fede e silenziosa attesa che ha unito migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.

Oggi si replica: sono previste due votazioni, e quindi due fumate, a meno che la prima non sia già bianca. L’elezione del nuovo Papa potrebbe avvenire entro pochi giorni, seguendo la media dei conclavi più recenti.

Tra i nomi più citati per la successione figurano Pietro Parolin, Francis Prevost, Jean-Marc Aveline, Pierbattista Pizzaballa e Matteo Zuppi, ma il collegio cardinalizio resta aperto a sorprese e outsider stimati come Angel Fernandez Artime.

Intanto, nella Sistina, i cardinali hanno rinnovato il loro giuramento di segretezza, lasciando fuori i telefoni e affidandosi solo allo Spirito Santo. L’unico contatto con il mondo esterno rimane quel comignolo, simbolo dell’attesa globale per la nuova guida della Chiesa cattolica.