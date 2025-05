SANTA SEDE Nuovo Pontefice: la seconda fumata è nera, prosegue il conclave

Nuovo Pontefice: la seconda fumata è nera, prosegue il conclave.

Alle 11:51 di oggi, giovedì 8 maggio 2025, è apparsa la seconda fumata nera dal comignolo della Cappella Sistina, segnalando che anche le due votazioni mattutine del secondo giorno di Conclave non hanno portato all'elezione del nuovo Papa. Il quorum richiesto di 89 voti su 133 cardinali elettori non è stato raggiunto. I cardinali ora andranno a pranzo a Santa Marta per riunirsi nuovamente nel primo pomeriggio.

