Nuovo presidente della Repubblica: attesa per il nome, le coalizioni trattano a oltranza

Le interviste a Enrico Borghi e Luca Ciriani

da Roma Francesca Biliotti e Antonello De Fortuna

Le elezioni del presidente della Repubblica in Italia: nuova fumata nera per la quarta votazione, domani si vota dalle 11. Ancora una volta è stato il presidente in carica (fino al 3 febbraio) Mattarella a ricevere più preferenze, poi predominanza di schede bianche e il centrodestra si è astenuto, ossia non ha nemmeno ritirato la scheda annunciando l'astensione, per poi uscire dall'Aula.



Nel video le interviste a Enrico Borghi, deputato Pd; Luca Ciriani, senatore Fratelli d'Italia