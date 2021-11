Nuovo protocollo scuola in Italia: dad solo con tre positivi in classe

"Tra oggi e domani sarà approvato dal governo il nuovo protocollo per la scuola": Lo ha detto il sottosegretario della Salute, Andrea Costa, a 24 Mattino su Radio 24. L'obiettivo, ha aggiunto, "è mantenere la scuola in presenza limitando al minimo la Dad. Credo sia stato giusto introdurre il parametro per chi si è vaccinato. Questo è un protocollo che prevede diversi casi e fa scattare la didattica a distanza solo in caso di tre persone positive in una classe, la quarantena automatica dopo un solo caso non scatta più. È troppo importante per i nostri ragazzi svolgere l'attività didattica in presenza".

Da Costa anche un commento sull'obbligatorietà del Green Pass. "Il prolungamento dello stato di emergenza e le misure restrittive - spiega - sono correlate al numero dei vaccinati. Credo - ha detto - che vadano date delle prospettive ai cittadini, io credo che con il 90% dei vaccinati si possano prendere in considerazione l'allentamento delle misure, come la revisione dell'utilizzo del Green Pass con una sua estensione più ridotta rispetto a quanto è previsto oggi".