LEGGE Nuovo quiz patente, 30 domande in 20 minuti, massimo 3 errori

Nuovo quiz patente, 30 domande in 20 minuti, massimo 3 errori.

Da domani, in Italia, l'esame di teoria per le patenti A e B subirà una modifica. Il quiz torna ad avere 30 domande come prima dell'ultima modifica avvenuta nel 2011 che aggiunse dieci domande portandole a 40. Gli errori massimi consentiti erano sempre stati quattro. Sia prima del 2011 con 30 domande, sia con l'aggiunta delle dieci domande. Ora però gli errori ammessi saranno al massimo tre. Col quarto scatterà la bocciatura. Non necessariamente sarà dunque più facile. Anzi, potrebbe risultare un po' più ostico. Inoltre il tempo a disposizione passa da mezz'ora a soli 20 minuti. La nuova versione della prova di teoria è prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021, cui ha fatto seguito la circolare della Direzione Generale della Motorizzazione che ne ha stabilito la data di entrata in vigore già dalla prossima settimana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: