Nuovo rinvio per il Caso Pierina. L'Ordine dei Giornalisti contro il tribunale, "limita l'informazione"

Ancora un rinvio per l’udienza preliminare sull’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Il procedimento davanti al Gup Raffaele De Florio, che vede unico imputato Louis Dassilva, 35 anni, senegalese, è stato aggiornato a lunedì 14 luglio a causa di un difetto di notifica. L’uomo è accusato di omicidio premeditato; secondo la Procura di Rimini avrebbe avuto una relazione con la nuora della vittima, Manuela Bianchi.

L'udienza di oggi, durata circa mezz'ora, si è svolta senza la presenza dell’imputato. Il giudice ha inoltre respinto due eccezioni della difesa relative a un'intercettazione ambientale del 4 ottobre 2023 e all’interrogatorio della Bianchi, già indagata per favoreggiamento. Resta alta l’attenzione sul fronte dell’informazione. Come già accaduto durante le udienze dell’incidente probatorio, anche oggi ai giornalisti non è stato consentito l’accesso al palazzo di giustizia, nonostante si trattasse di un caso di forte interesse pubblico.

Una decisione che ha sollevato critiche da parte dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, che ha parlato di una "limitazione all’informazione" e ha chiesto un confronto con la presidente vicaria del tribunale, Fiorella Casadei. La prossima udienza potrebbe portare alla decisione sul rinvio a giudizio o al proscioglimento dell’imputato, attualmente detenuto dal 16 luglio 2024.