Obiettivo innovazione: Regione Emilia-Romagna firma l'accordo con Enea Tech per sostenere le imprese

Energia pulita, economia circolare, intelligenza artificiale: sono tre dei diversi settori a cui è dedicato l'accordo quadro tra Regione Emilia-Romagna ed Enea-Tech, fondazione vigilata dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Si tratta della prima intesa del genere in Italia. Lo scopo è sostenere iniziative di ricerca e sviluppo legate a imprese del territorio, soprattutto start-up e piccole e medie aziende, coinvolgendo anche le università. Nel complesso, è di 500 milioni di euro la dotazione finanziaria del Fondo per il trasferimento tecnologico istituito presso il Ministero e gestito dalla Fondazione. Nell'accordo vengono contemplati anche strumenti di finanziamento regionali e il sistema dei fondi europei, per dare un'opportunità soprattutto a chi ha un'idea nuova ma non riesce a trovare i giusti mezzi per renderla reale.

Nel servizio, gli interventi di Anna Tampieri (presidente Enea Tech), Vincenzo Colla (Assessore regionale Sviluppo economico) e Stefano Bonaccini (presidente Emilia-Romagna)

