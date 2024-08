RIMINI Occupano casa Acer mentre inquilino è in ospedale, denunciati

Occupano casa Acer mentre inquilino è in ospedale, denunciati.

Occupano un appartamento di edilizia popolare mentre l'inquilino è ricoverato in ospedale. L'immobile è stato sgomberato venerdì dalla Polizia Locale di Rimini intervenuta in una abitazione di proprietà dell'Acer, a Miramare, a seguito della segnalazione partita dallo stesso inquilino: ricoverato in ospedale, infatti, la sua casa risultava occupata abusivamente da una coppia. Durante il controllo, la Squadra Giudiziaria ha sorpreso i due ancora in casa.

Dopo un'accurata identificazione, gli agenti hanno scoperto che la coppia era in possesso di vari oggetti rubati, tra cui un tablet, una patente, carte di credito e altri documenti personali di residenti a Rimini e a Saronno, oltre a una tessera sanitaria estera. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per consentire ulteriori indagini e per identificare i legittimi proprietari, mentre la coppia è stata allontanata e denunciata in stato di libertà per ricettazione in concorso. L'appartamento è stato successivamente messo in sicurezza dal personale di Anthea, per prevenire ulteriori intrusioni abusive.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: