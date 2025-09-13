DATI ISTAT Occupazione al Sud a 50.1%, Ropa (QN): “Dato significativo anche sul fronte sociale” L'occupazione nel Sud Italia, per la prima volta dall'inizio delle serie statistiche dell'ISTAT nel 2004, supera la soglia psicologica del 50%, si ferma al 50,1%. L'analisi del Direttore Economia e Lavoro del QN, Andrea Ropa

“Si tratta di un dato percentuale estremamente significativo, perché è il culmine di un trend di crescita che comincia nel 2013, quando eravamo a quota 41,4% e che poi sale fino a 48% nel 2023 e a superare il 50% nel 2025. Si tratta di un dato significativo anche perché sottolinea un cambiamento delle abitudini sociali della società stessa del Mezzogiorno, contiene dati importanti sull'occupazione femminile e sull'occupazione giovanile, che sono sempre stati due numeri fortemente carenti per quello che riguarda l'occupazione nel Sud. C'è ancora molta strada da fare, chiaramente sono numeri importanti, numeri in crescita. La forbice che divide l'occupazione del Sud nei confronti del resto del nostro Paese si sta pian piano chiudendo, ma è ancora una forbice notevole, nel senso che al Sud, con poco più di 6 milioni e mezzo di occupati nel secondo trimestre del 2025, resta ancora un divario piuttosto ampio rispetto al resto del Paese, dove la media degli occupati è attorno al 62-63 per cento. Quindi, ci sono ancora più di 12 punti percentuali da recuperare e idem per quello che riguarda l'Europa, dove il gap è ancora maggiore. Però si tratta comunque di un trend significativamente in ascesa e che avvicina il nostro Mezzogiorno a logiche del mercato del lavoro europee, probabilmente molto più di quanto non faccia il ponte di Messina nei confronti delle infrastrutture viarie”.

In collegmaneto Zoom, Andrea Ropa, Direttore Economia e Lavoro del QN



