REPORT Ocse, con Covid aumentano Neet, 34,6% tra 25-29 anni Nel 2021 la quota sale oltre il 30% anche tra i 20 e i 24 anni

Ocse, con Covid aumentano Neet, 34,6% tra 25-29 anni.

Nel periodo del Covid è aumentata la quota dei Neet, ossia i giovani adulti che non studiano e non lavorano. Nel suo report annuale 'Education at a Glance 2022' l'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico) rileva come la quota di Neet di età compresa tra 25 e 29 anni in Italia era già in aumento al 31,7% durante la pandemia da Covid nel 2020, e ha continuato ad aumentare fino al 34,6% nel 2021. In questa fascia d'età sono più le donne (il 39%) che gli uomini. Per i giovani tra 20 e 24 anni, la quota era diminuita tra il 2019 e il 2020 dal 28,5% al 27,4%, ed è aumentata fino al 30,1% nel 2021.

