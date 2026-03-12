Oculistica: a Rimini 2500 medici per il 27° Congresso AICCER. Importante ruolo operativo dell'Iss

Dopo nove anni torna a Rimini la tre giorni di Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva. Presidente dell'assise, il Direttore della UOC Oculistica dell'Iss, Alessandro Mularoni.

Record di presenze: fino a sabato 2500 oculisti italiani a confronto sulla salute dell’occhio, fattore che incide sempre di più sulla “salute generale delle persone, e la qualità della vita che passa anche dalla qualità visiva”. Al centro, la condivisione di nuove tecnologie, meno invasive, nell’intervento di cataratta, il più praticato al mondo, puntando in particolare sulla combo – rivoluzionaria - “intervento cataratta - inserimento simultaneo di lentine intraoculari" di altissima qualità, per correggere miopia, astigmatismo e presbiopia”.

"La cosa molto importante per il nostro reparto è il fatto che tutte le chirurgie che verranno teletrasmesse qui in diretta verranno fatte dalle sale operatorie dell'ospedale di San Marino, fa sapere il Dottor Mularoni - quindi verranno utilizzate tutte le più moderne tecnologie, tutte le soluzioni più innovative in tema soprattutto di cataratta e chirurgia refrattiva, tenendo conto del fatto che tutte queste tecnologie sono normalmente a disposizione della nostra unità operativa".

All'esame anche la progressiva diffusione del cosiddetto ‘occhio secco’, dovuto alla massiccia esposizione a fattori esterni irritanti come gli schermi dei pc e dei telefonini oltre ad inquinamento e radiazioni solari. Nuove tecnologie e nuovi farmaci come risposta a questo disturbo.

"Quest'anno - aggiunge Mularoni - l'associazione ha due scopi fondamentali che sono la responsabilità verso i giovani, abbiamo tantissimi oculisti giovani che partecipano, tantissimi oculisti giovani a cui abbiamo offerto gratuitamente l'iscrizione e tante sessioni dedicate a loro. L'altro punto fondamentale è la sostenibilità dell'evento, sarà tutto green, si terrà in grande considerazione tutto quello che riduce la produzione di plastica, di rifiuti e che in qualche modo ci rende tutti più responsabili verso l'ambiente in cui viviamo".



Nel video l'intervista a Alessandro Mularoni, Dir. UOC Oculistica ISS e Pres. XXVII Congresso AICCER.











