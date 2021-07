Si terranno questa mattina, alle 12, i funerali di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio scorso a 78 anni. La cerimonia funebre, si terrà nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Intanto ieri sera erano ancora tantissimi i fan in fila alla camera ardente in Campidoglio per dare l'ultimo saluto alla cantante.