Oggi l'ultimo saluto a Raffaella Carrà.

Oggi alle 12.00 i funerali di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio scorso a 78 anni, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. Ad attendere il feretro molti volti noti, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi a Sergio Japino, compagno di una vita e i familiari. Diverse persone hanno atteso l'arrivo del carro funebre al Campidoglio tra gli applausi, poco prima erano arrivati anche il ministro della Cultura Dario Franceschini , e Roberto Gualtieri. In chiesa sono entrate solo le persone accreditate dal cerimoniale visto che i posti disponibili sono solo 200. La folla ha riempito la piazza continuando a tributare applausi e seguendo il funerale sul maxischermo. Intanto ieri sera erano ancora tantissimi i fan in fila alla camera ardente in Campidoglio per dare l'ultimo saluto alla cantante.

