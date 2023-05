Oggi la visita del presidente Mattarella nella Romagna alluvionata

Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà le zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. Come prima tappa visiterà Modigliana, piccolo borgo dell'Appennino forlivese fra i più danneggiati, dove incontrerà il sindaco Jader Dardi, il presidente della regione Stefano Bonaccini e i cittadini. Successivamente Mattarella si recherà Forlì, per conoscere i volontari che hanno lavorato nell'emergenza, per poi visitare Cesena nella scuola "Don Milani" in cui è stato istituito il centro di raccolta di beni di prima necessità in palestra. La mattinata si concluderà a Ravenna, in prefettura. Nel pomeriggio tappa a Lugo, al teatro Rossini danneggiato dall'alluvione e infine a Faenza, in cui incontrerà tutti i sindaci dei comuni alluvionati.