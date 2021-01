VACCINO Ok dell'Aifa al vaccino AstraZeneca L'indicazione per l'utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni

Ok dell'Aifa al vaccino AstraZeneca.

L'Agenzia Italiana del farmaco ha approvato il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca con l'indicazione per l'utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni. 'Con l'ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale selezionato', afferma il ministro Speranza. 'A febbraio arrivano altri 4 milioni di vaccini che si sommano ai 2 già arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi', dice il ministro Boccia.

