Ok Ema: riprendono le vaccinazioni con Astrazeneca. L'India produrrà 200 milioni dosi Sputnik

Riprendono in Italia e in altri paesi europei le vaccinazioni con AstraZeneca, dopo il via libera dell'Ema. Il farmaco "è sicuro ed efficace" afferma l'agenzia europea escludendo "relazioni coi casi di trombosi". In Italia intanto anche i farmacisti potranno somministrare i vaccini. Il tasso di positività nel Paese sale al 7,3%. Altri 423 i decessi. Ieri le celebrazioni della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. "Lo Stato c'è e ci sarà", ha detto Draghi.

Intanto Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha trovato un accordo con Stelis Biopharma per produrre in India 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V. Intanto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, difende, in un'intervista a 'La Repubblica' la scelta di acquistare i vaccini come Europa: "Se alcuni Stati avessero avuto il vaccino e altri no, sarebbe stato devastante per l'unità europea e avrebbe distrutto il mercato unico" spiega assicurando che AstraZeneca è stata "messa in mora" per i ritardi nelle forniture. Non chiude allo Sputnik ma - avverte - il vaccino russo non ha "dato prove sulla sua capacità produttiva".

