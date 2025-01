Oliviero Toscani ricoverato a Cecina: condizioni gravi, ma stabili A maggio 2013 aveva incontrato gli studenti di UniRSM ed era stato ospite ospite di San Marino RTV nel programma Serenissima.

Oliviero Toscani, 82 anni, è stato ricoverato venerdì in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina (Livorno). Toscani, residente a Casale Marittimo (Pisa), combatte da due anni contro l'amiloidosi, una malattia rara e incurabile che aveva reso pubblica nell'agosto scorso. In quell'occasione aveva raccontato di aver perso 40 chili e di affrontare una cura sperimentale.

Celebre per la sua lunga carriera, Toscani è noto per campagne pubblicitarie iconiche e provocatorie, come quelle per United Colors of Benetton e i suoi celebri scatti come "Bacio tra prete e suora" o "No-Anorexia". A maggio 2013 Toscani aveva incontrato gli studenti dell'Università di San Marino, con una lectio magistralis dal titolo “Un magnifico fallimento". Per l'occasione era stato anche ospite di San Marino RTV nel programma Serenissima. La sua ultima apparizione pubblica risale a settembre, durante una visita in sedia a rotelle alla sua mostra a Zurigo. Toscani, che il 28 febbraio compirà 83 anni, aveva dichiarato: "Non ho paura di morire, ma vivere così non mi interessa".

Al momento la sua situazione sarebbe stabile anche se gravi. Toscani si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cecina (Livorno) in prognosi riservata.



