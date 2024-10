MARCHE Oltre 100 casi di Dengue a Fano, Sindaco: "Curva dei contagi in calo" Per prevenire la malattia, che è trasmessa unicamente dalle zanzare sono state messe in atto tutte le misure di Sanità pubblica previste

Oltre 100 casi di Dengue a Fano, Sindaco: "Curva dei contagi in calo".

Maxi focolaio di dengue a Fano: oltre 100 i casi accertati e 10 quelli probabili che si registrano al momento nell’area. A comunicarlo la Regione Marche, in una nota, aggiungendo che sono inoltre in via di verifica altri casi che hanno presentato nei giorni scorsi sintomatologia compatibile. Nelle farmacie comunali è in distribuzione il kit con 10 larvicidi, uno spray repellente e una pennetta disinfettante a prezzo calmierato (800 quelli disponibili complessivamente).

"Per prevenire la malattia, che è trasmessa unicamente dalle zanzare - si ricorda - sono state messe in atto tutte le misure di Sanità pubblica previste. Come da indicazione del Dipartimento di prevenzione della Ast, il Comune di Fano ha effettuato la disinfestazione su tutta l’area urbana di Fano ed avviato un intervento per eliminare le larve. Inoltre è partita una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione residente su come eliminare le zanzare nei giardini e nelle aree private: va eliminata l’acqua stagnante dei vasi e delle ciotole degli animali; è consigliato indossare maniche e pantaloni lunghi di colore chiaro, utilizzare le zanzariere alle finestre e usare repellenti efficaci".

Ma dal Comune rassicurano. "La situazione relativa alla dengue a Fano è sotto controllo. Le azioni messe in campo stanno generando risultati positivi. La curva dei casi è in decrescita". Il sindaco di Fano Luca Serfilippi, l'Ast di Pesaro Urbino e l'Istituto Zooprofilattico, "uniti in un'azione sinergica, forniscono chiarimenti e precisazioni sulla gestione dell'emergenza Dengue rispondendo ad alcune dichiarazioni inesatte apparse sulla stampa nazionale. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ast, Augusto Liverani, ha ricordato che ad oggi sono stati accertati 102 casi di Dengue, e ha spiegato che "Nonostante il numero complessivo di casi diagnosticati sembri elevato, la curva dei nuovi contagi è in netta diminuzione.



