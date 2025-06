Oltre 2.000 persone alla fiaccolata “Nella notte della democrazia”: Rimini risponde con il cuore

Un’emozionante risposta collettiva quella che Rimini ha dato il 1° giugno in Piazza Cavour, dove oltre 2.000 persone hanno partecipato alla fiaccolata “Nella notte della democrazia”, promossa dal Coordinamento “L’Ultimo Giorno di Gaza” con il patrocinio del Comune.

Le circa mille fiaccole distribuite si sono accese dalle 21, accompagnate dalla lettura dei nomi e delle età dei bambini palestinesi uccisi, uno ogni dieci secondi, in un silenzio toccante. Alle 22, le luci di Piazza Cavour sono state simbolicamente spente per dieci minuti, mentre le sirene e la voce dell’attore Alessandro Bergonzoni diffondevano un “Esercizio di immedesimazione” che ha commosso l’intera piazza.

Nessun protagonismo, nessuna sigla in evidenza: solo una comunità riunita per riflettere, commemorare e impegnarsi. Il Coordinamento ha rilanciato l’appello all’adesione alla campagna BDS e preannunciato nuove iniziative per continuare a coltivare memoria, consapevolezza e impegno attivo contro ogni forma di guerra e ingiustizia.