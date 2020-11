COVID-19 Oltre 22mila nuovi casi in Italia, aumentano i ricoveri in Emilia-Romagna e Marche

Diminuiscono ancora i contagi per Covid in Italia, sono 22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47 mila test in meno; l'incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 di ieri. I pazienti in terapia intensiva in Italia superano i 2 mila e sono ora 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 238, per un numero complessivo di 19.840. Rimane stabile al livello massimo raggiunto ieri il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è risultata sempre del 16,3%.

1.652 i casi rilevati in Emilia-Romagna, trovati su un numero più basso di tamponi rispetto ai giorni scorsi, 10.299. La percentuale di nuovi positivi su tamponi fatte sale al 16%. Continuano a crescere i ricoverati, 138 in terapia intensiva (+6), 1.382 quelli in altri reparti Covid (+115). Si registrano altri 17 morti, tra i 72 e i 94 anni.

Dei nuovi contagiati, sono 789 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening; 280 persone erano già in isolamento al momento e 359 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti. L'età media è 42 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 371 nuovi casi, poi Modena (344), Reggio Emilia (260), Ravenna (139), Rimini (122), Piacenza (106), Parma (90) e Ferrara (89). Seguono Forlì (60), Cesena (48) e Imola (23). I casi attivi sono 26.492 (+1.575), di cui 24.972 in isolamento a casa (+1.454 rispetto a ieri), il 94%. I guariti sono 28.093 (+60).

Anche nelle Marche prosegue il trend in ascesa del numero di ricoveri: nelle ultime 24 ore sono saliti da 369 a 384 (+15). In particolare ci sono otto degenti in più in Terapia intensiva (da 42 a 50), due in più in Semintensiva (da 96 a 98) e cinque in più in reparti non intensivi (da 231 a 236). Il Servizio Sanità della Regione comunica che nell'ultima giornata il numero di positivi isolati in casa è schizzato da 6.354 a 6.658 (+304); cala quello degli isolati per contatto con contagiati (da 11.359 a 10.939; 1.328 con sintomi, 443 operatori sanitari). La somma tra ricoverati e isolamenti ha superato 7mila (7.042), mentre gli ospiti di Rsa diminuiscono da 105 a 99. I degenti in Intensiva sono ad Ancona (19), San Benedetto del Tronto e Marche Nord (11 ciascuna), Jesi e Covid Hospital Civitanova (entrambe 4) e Fermo (1). Per la semintensiva sugli scudi Marche Nord (29), Ancona (20), Fermo (12), San Benedetto e Covid Hospital Civitanova (10 ciascuna); sub intensiva anche a Jesi, (8), Ascoli Piceno (6) e Senigallia (3).



