Oltre 5 chili di marijuana nascosti tra le spezie: Carabinieri travestiti da corrieri arrestano un 48enne

Un pacco proveniente dall’estero, oltre cinque chili di marijuana nascosti sottovuoto tra le spezie e una consegna controllata con i Carabinieri travestiti da corrieri. È l’operazione condotta dalla Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Rimini che ha portato all’arresto in flagranza di un 48enne, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato nell’entroterra riminese, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine è partita dalla segnalazione del responsabile di un centro spedizioni della provincia, insospettito dall’arrivo di un pacco proveniente dall’estero. A quel punto, d’intesa con l’Autorità giudiziaria, i militari hanno organizzato una “consegna controllata” con l’obiettivo di individuare chi avrebbe ritirato lo stupefacente. Travestiti da corrieri e utilizzando un vero furgone per le spedizioni, hanno raggiunto l’indirizzo indicato per la consegna, al termine di una strada dell’entroterra riminese.

Sul posto hanno trovato il 48enne che, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, appariva in attesa del pacco. All’arrivo dei falsi fattorini avrebbe riferito di aspettare una consegna di “prodotti per capelli”. Al momento di firmare la ricevuta avrebbe inoltre utilizzato il nome di un'altra persona, apparentemente copiato da quello riportato sulla cassetta postale. Dopo la consegna, i militari sono intervenuti bloccando l’uomo mentre aveva con sé il pacco appena ritirato. Gli accertamenti sono poi proseguiti all’interno dell’immobile indicato come destinazione della spedizione. Qui i Carabinieri si sono trovati davanti a quella che viene descritta dagli investigatori come una sorta di “casa fantasma”: niente arredi o generi alimentari e frigorifero vuoto. Secondo l’ipotesi investigativa, l’abitazione sarebbe stata utilizzata esclusivamente come punto d’appoggio per ricevere le spedizioni, così da rendere più difficile risalire alla reale identità e alla dimora del destinatario.

Le chiavi dell'immobile, inoltre, sarebbero state nascoste all’esterno. Gli oltre cinque chili di marijuana e il telefono cellulare del 48enne sono stati sottoposti a sequestro. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale riminese.







