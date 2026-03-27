Oltremare 2.0, si allarga il gruppo dei pappagalli sociali con Ronny e Rocket

Ronny è a Oltremare da giugno, aveva tre mesi. Un esemplare maschio di Ara ararauna, temperamento attento ha mostrato una rapida integrazione nelle dinamiche del gruppo. Rocket, nel parco di Riccione da quando aveva 4 mesi. Esemplare femmina di Ara severa, tra le più piccole in natura. Viene definita super attiva, con una propensione straordinaria all'apprendimento. L’arrivo di Ronny e Rocket segna un nuovo passo avanti nei programmi di socializzazione e sviluppo finalizzati al benessere animale.

“La nostra priorità qui a Oltremare – spiega Veronica Francioli, keeper di Oltremare - è creare un rapporto di fiducia all'interno della nostra famiglia, quindi tra animale e addestratore. Per questo le nostre giornate si articolano in sessioni di training, con particolare attenzione a sessioni di problem solving, dal momento che i pappagalli sono animali molto attivi, con una spiccata capacità cognitiva, e addestramento di comportamenti medico-veterinari. Ogni mattina vengono pesati gli animali, perché è importantissimo avere il loro peso quotidiano. È necessario alle volte tagliare o limare le unghie, perché in ambiente controllato è più facile che crescano. Attraverso l'utilizzo di una siringa senza ago, noi andiamo a somministrare essenzialmente durante il training, semplicemente del succo di frutta, ma possono essere aggiunti vitamine o medicinali, che devono essere somministrati agli animali all'occorrenza. L'utilizzo dello stetoscopio è molto importante, perché qualora il veterinario dovesse intervenire in prima persona, gli animali sono completamente tranquilli e collaborerebbero con lui in maniera del tutto volontaria”.

I pappagalli di Oltremare sono veri e propri ambasciatori di biodiversità, raccontando la fragilità degli ecosistemi sudamericani, territori minacciati dalla deforestazione e dal commercio illegale. L’arrivo di Ronny e Rocket arricchisce questo racconto, mostrando, attraverso il loro percorso, l’importanza di una cura scientifica e costante. Già pronti, insieme alla famiglia di Parrots World, ad accogliere il pubblico dal 2 aprile, con la riapertura ufficiale del parco.