Oltremare, nuovo studio sugli storioni in collaborazione con Unibo

Sono ospiti di Oltremare da oltre 10 anni, grazie alla collaborazione del Parco con il gruppo di ricerca del Corso di Laurea in Acquacoltura ed Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico (Università di Bologna) che ha l'obiettivo di reintrodurre in natura l'animale – già migliaia quelli restituiti al proprio ambiente, negli anni. Un pesce ‘preistorico’, presente nell'Adriatico e nei fiumi che vi affluiscono fino agli anni 70, ma una specie purtroppo ad alto rischio estinzione Insieme allo staff di biologi e professionisti del parco zoologico, l’Ateneo ha verificato oggi lo stato di salute degli esemplari, raccogliendo i principali parametri biometrici. Collaborazione con l'Università di Bologna, in un progetto che, per Oltremare, ha anche finalità divulgativa.