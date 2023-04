GIORNALISMO Omaggio a Marco Magalotti: un giardino a Rimini porterà il suo nome Mercoledì 19 aprile, alle ore 11.30, la cerimonia di intitolazione

Il Comune di Rimini rende omaggio a Marco Magalotti, figura storica del giornalismo locale, con l’intitolazione a suo nome dello spazio verde collocato tra le vie Bianchelli, Lucchesi e Drudi. La cerimonia, aperta alla cittadinanza e ai tanti che gli hanno voluto bene, si terrà mercoledì 19 aprile, alle ore 11.30, all’interno degli spazi del giardino – che d’ora in poi si chiamerà Marco Magalotti – alla presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’Assessore alla Toponomastica Francesco Bragagni, della figlia Caterina e del suo storico collaboratore Tiziano Arlotti.

Marco Magalotti cominciò la sua carriera come ‘voce estiva’ della Publiphono, per entrare poi nella redazione di Vga – TeleRimini, una delle prime tv locali riminesi. Il suo nome, inoltre, è legato indissolubilmente a In zir par la Romagna, un programma ‘cult’ a cui restò fedele fino alla sua scomparsa avvenuta l’11 luglio del 2003.

A dicembre del 2002 è stato anche insignito del Premio Letterario Artistico Rimini Europa per l’impegno profuso in campo giornalistico.

