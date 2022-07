Ombre russe sulla crisi del governo Draghi, è bufera su Salvini

'Ombre russe' sulla crisi del governo Draghi. A scatenare la polemica un articolo della Stampa che ricostruisce presunti contatti tra il consigliere di Salvini per i rapporti internazionali, Antonio Capuano, e un funzionario dell'ambasciata russa, Oleg Kostyukov. Gli stessi protagonisti - per l'acquisto dei biglietti - dell'affaire del viaggio a Mosca del leader della Lega, che aveva occupato le cronache a maggio per poi non realizzarsi. In questi contatti, secondo il quotidiano di Torino, il diplomatico avrebbe chiesto a Capuano "se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo". Il sottosegretario Gabrielli smentisce. Il centrosinistra chiede chiarimenti. "Fesserie", taglia corto Salvini. "Un'Italia guidata da Fdi sarà atlantista e al fianco del popolo ucraino", afferma la Meloni. "La democrazia è una conquista di popolo: a noi tocca rigenerarla ogni giorno", dice Mattarella.