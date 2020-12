Omicidio a Cesena: accoltellato 49enne per liti condominiali

Si è costituito presentandosi direttamente al carcere della Rocca a Forlì, mentre a Cesena erano in corso le perquisizioni nella sua abitazione. I sospetti si sono concentrati su di lui da subito, visti i dissapori, i frequenti litigi che intercorrevano con la vittima. Il corpo di Davide Calbucci, 49 anni, è stato trovato questa mattina attorno alle 9, in un parco poco distante dal condominio dove sia lui sia l'omicida vive, nel quartiere Vigne, a Cesena. Numerose le coltellate inferte. Sul posto gli uomini del Commissariato di Cesena per le prime attività, tra le quali – riferisce ancora il sito locale CesenaToday - "l'irruzione nella casa del soggetto subito indicato da testimoni e presenti come l'aggressore”. Agenti raggiunti poi dalla Mobile di Forlì per i rilievi scientifici e i primi atti di indagine. Titolare dell'inchiesta la pm Laura Brunelli. Davide Calbucci lascia la moglie e due figlie.