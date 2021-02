Omicidio a Faenza: avanza l'ipotesi dell'omicidio

Si chiama Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni trovata morta all'alba, con un profondo taglio alla gola, all'interno di un complesso residenziale alle porte della città. A lanciare l'allarme, intorno alle sei, un'amica della figlia della donna che si trovava ospite nell'appartamento. Gli inquirenti stanno ascoltando conoscenti e familiari, compresi l'attuale compagno e l'ex marito della vittima che trovava in viaggio assieme alla loro figlia ma i due erano partiti dopo le 5 del mattino quando secondo i rilievi la donna era ancora viva. Al momento è stato sequestrato un coltello per capire se possa trattarsi di quello effettivamente usato per l'omicidio. Altri accertamenti sono in corso sul cellulare della vittima già acquisito dalla Scientifica.





Intanto è stato sottoposto a udienza di convalida al tribunale di Lecce Salvatore Carfora, il 39enne napoletano accusato dell'omicidio della riminese Sonia Di Maggio. L'uomo secondo i primi risultati dell'autopsia ha inferto 22 coltellate all'ex fidanzata mentre camminava con suo nuovo compagno nelle strade del borgo leccese di Minervino. Carfora è stato arrestato martedì, il giorno dopo l'omicidio, mentre cercava di lasciare la Puglia.