CRONACA Omicidio a Faenza: avanza l'ipotesi dell'omicidio La donna è stata trovata questa mattina con un profondo taglio alla gola. Sequestrato un coltello, possibile arma del delitto.

Si chiama Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni trovata morta all'alba, con un profondo taglio alla gola, all'interno di un complesso residenziale alle porte della città. A lanciare l'allarme, intorno alle sei, un'amica della figlia della donna che si trovava ospite nell'appartamento. Gli inquirenti stanno ascoltando conoscenti e familiari, compresi l'attuale compagno e l'ex marito della vittima che trovava in viaggio assieme alla loro figlia ma i due erano partiti dopo le 5 del mattino quando secondo i rilievi la donna era ancora viva. Al momento è stato sequestrato un coltello per capire se possa trattarsi di quello effettivamente usato per l'omicidio. Altri accertamenti sono in corso sul cellulare della vittima già acquisito dalla Scientifica.

Intanto è stato sottoposto a udienza di convalida al tribunale di Lecce Salvatore Carfora, il 39enne napoletano accusato dell'omicidio della riminese Sonia Di Maggio. L'uomo secondo i primi risultati dell'autopsia ha inferto 22 coltellate all'ex fidanzata mentre camminava con suo nuovo compagno nelle strade del borgo leccese di Minervino. Carfora è stato arrestato martedì, il giorno dopo l'omicidio, mentre cercava di lasciare la Puglia.

