Omicidio a Forlì, 40enne marocchino ucciso a coltellate da un connazionale in una macelleria

Un uomo è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite a Forlì. La vittima è un quarantenne marocchino e ad ucciderlo sarebbe stato un connazionale. A dare l'allarme lo stesso presunto accoltellatore, pure lui ferito nella violenta e colluttazione.

Per il fermato, già noto alle forze dell'ordine, è stato necessario il trasporto al pronto soccorso per le cure del caso, per poi essere portato in questura per essere sentito dagli investigatori della squadra mobile. L'omicidio è avvenuto all'interno di una macelleria.

Ancora da chiarire le cause scatenanti la lite terminata in tragedia e la sua esatta dinamica. Da definire anche cosa i due ci facessero all'interno della macelleria. Pare che i due non avessero alcun rapporto con l'attività commerciale, ma che fossero ospiti del titolare. L'arma del delitto è stata ritrovata ed è sotto analisi da parte della polizia scientifica.







