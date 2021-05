Omicidio a Miramare: subito risolto il “giallo”; confessa il coinquilino del 35enne peruviano ucciso In manette un connazionale di 31 anni. All'origine della brutale uccisione, a quanto pare, una lite per futili motivi

Un giallo, ma solo per qualche ora, quello della morte di Leonardo Yoel Vincens Ballena: 35 anni, peruviano, regolare in Italia; negli ultimi tempi pare cercasse un impiego stabile a Rimini. Dopo una giornata di indagini è stato fermato, con l'accusa di omicidio, un connazionale 31enne, con il quale condivideva un monolocale a Miramare.

Era stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme, raccontando di aver trovato il corpo del coinquilino, riverso per terra in una pozza di sangue, dopo essere rincasato. Aveva spiegato di essere uscito insieme a Leonardo, venerdì sera, ma quest'ultimo sarebbe tornato al monolocale prima. Versione che non ha convinto i Carabinieri; che hanno sentito anche un'altra decina di persone: i contatti della serata passata fuori. Le indagini hanno permesso di ritrovare l'arma dell'omicidio: un coltello da cucina che si trovava nell'appartamento.

[Banner_Google_ADS]



Nel tardo pomeriggio la svolta: il giovane ha confessato l'omicidio, parlando con il comandante provinciale dei carabinieri. I due ragazzi peruviani avrebbero bevuto molto, sarebbe scoppiata una lite per futili motivi al termine della quale sarebbe partita la coltellata alla gola che non ha lasciato scampo al 35enne.

Nel frattempo, a Riccione, proseguono le attività di controllo dell'Arma. Probabili sanzioni, per la violazione delle disposizioni anti-contagio, nei confronti di giovani, che anche dopo le 23 hanno continuato a girovagare disturbando i residenti. Due turisti bolognesi, appena maggiorenni, sono invece stati arrestati per tentata rapina. Nel giardino di un'abitazione – nel cuore della notte - avevano tentato di rubare due biciclette. Ma il proprietario li aveva scoperti, tentando di bloccarli; ne è nata una colluttazione, nel corso della quale quest'ultimo ha riportato lievi lesioni. A stretto giro i Carabinieri hanno bloccato i malviventi. Uno di loro aveva con sé altra refurtiva, provento – forse - di altri colpi messi a segno nella notte.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: