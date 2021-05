Omicidio a Miramare, uomo di 35 anni trovato con la gola tagliata

Un uomo di 35 anni, di origini peruviane, è stato trovato senza vita, con la gola tagliata, in un appartamento di via Lussemburgo, a Miramare. Tutto farebbe pensare ad un omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, a trovare il corpo è stato il coinquilino, connazionale, che è rientrato a casa la scorsa notte, verso la mezza. Sul posto i Carabinieri del comando di Rimini, che seguono le indagini, e il sostituto procuratore Luca Bertuzzi. In queste ore ci stanno vagliando diverse ipotesi, i Carabinieri stanno interrogando tutti quelli che conoscevano l'uomo.

Seguiranno aggiornamenti