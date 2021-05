RIMINI Omicidio a Miramare, uomo di 35 anni trovato con la gola tagliata Gli uomini dell'arma stanno interrogando tutti i conoscenti dell'uomo e visionando le telecamere della zona per trovare elementi utili a risolvere il caso.

Omicidio a Miramare, uomo di 35 anni trovato con la gola tagliata.

È stato trovato dal suo coinquilino, in un appartamento di via Lussemburgo a Miramare, intorno a mezzanotte, ucciso con una coltellata alla gola . A perdere la vita, come riporta il Resto del Carlino, Leonardo Ballena, peruviano di 35 anni, regolarmente in Italia e in cerca di lavoro.

La vittima abitava con il connazionale e secondo una prima ricostruzione i due erano usciti insieme ad un amico intorno alle 20 per cenare. Nel corso della serata i tre uomini si sono divisi e Leonardo sarebbe rincasato per primo, verso mezzanotte il suo coinquilino che lo ha poi ritrovato morto con almeno due fendenti alla gola.

Al momento la pista più accreditata sembrerebbe quella dell'omicidio non premeditato. Sul posto intervenuti i Carabinieri del comando di Rimini e il sostituto procuratore Luca Bertuzzi. In queste ore si stanno vagliando diverse ipotesi. Gli uomini dell'arma stanno interrogando tutti i conoscenti dell'uomo e visionando le telecamere della zona per trovare elementi utili a risolvere il caso.

