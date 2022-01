Omicidio a Misano all'alba: arrestato il presunto responsabile

E' stato arrestato dai Carabinieri di Riccione il presunto colpevole dell'omicidio di un 51enne residente a Misano Adriatico ma originario della provincia di Potenza. Il delitto, in base alle ricostruzioni, sarebbe avvenuto all'alba, intorno alle 6,30, nei pressi del depuratore della città. La vittima è stata uccisa con un corpo contundente, probabilmente una mazza di legno o una spranga di ferro. Il presunto autore del delitto è un cittadino di origine straniera residente da tempo in Romagna, nella zona, ed è stato interrogato. Il 51enne ucciso si trovava in un'abitazione concessa in uso su un'area comunale e sarebbe stato colpito diverse volte. Esclusa l'ipotesi di rapina. A chiamare i militari è stato un vicino di casa dopo aver sentito le urla di due persone.

