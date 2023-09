CRONACA Omicidio a Ravenna, l'autopsia: coltellata al cuore

Omicidio a Ravenna, l'autopsia: coltellata al cuore.

Una coltellata ha raggiunto il cuore e ha ucciso il 47enne Christian Battaglia mercoledì notte a Ravenna. È il risultato dell'autopsia effettuata sul corpo dell'uomo. Principale indiziato Mario Antonio Iadicicco, 62 anni, dopo una lite partita, per futili motivi, in piazza Baracca e terminata in un appartamento nel pieno centro. La lama, di 15 centimetri, è entrata tra la sesta e la settima costola. Per placare la rissa sono arrivate le forze dell’ordine e tutto sembrava tornato alla normalità fino a quando la vittima si è presentata nell’abitazione del 62enne e la discussione questa volta è sfociata nella coltellata fatale. Intanto – riferiscono i quotidiani locali – per l’accoltellatore rimane la misura cautelare in carcere, come richiesto dal pubblico ministero Stefano Stargiotti.

