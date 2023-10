RIMINI Omicidio a Rimini: donna colpita con almeno 15 coltellate L'aggressione con ogni probabilità è avvenuta la sera di martedì quando è tornata dall'incontro di preghiera. Una figlia vive a San Marino

Omicidio a Rimini: donna colpita con almeno 15 coltellate.

Tra le 15 e le 17 coltellate, alcune delle quali sferrate quando la vittima, Pierina Paganelli, 78 anni, era già a terra agonizzante. Questo il risultato di una prima ispezione cadaverica sulla salma della donna trovata morta dalla nuora, Manuela Bianchi, ieri mattina intorno alle 8.30 nel garage sotto casa.

Questa mattina Manuela era ancora sconvolta dal dolore: "Sono stanca, potete immaginare con mio marito ancora in ospedale". "Questa notte sono stata interrogata fino alle 4 in Procura perché sono la persona più informata sui fatti e perché ieri mattina sono stata io a trovare mia suocera, mentre scendevo ad accompagnare mia figlia a scuola", ha detto.

"Dopo quello che è successo abbiamo paura. Chiederemo che vengano installate le telecamere di sicurezza". In via Del Ciclamino, i condòmini di quella che è un piccola comunità in zona di prima periferia di Rimini, hanno paura. "La riunione condominiale era già prevista - racconta una vicina di casa - ma dopo ieri parleremo anche di installare le telecamere nel garage".



L'indagine della squadra mobile, coordinata dalla sostituto procuratore Daniele Paci, si sta concentrando nel ricostruire le ultime ore di Pierina Paganelli, che martedì sera alla 20 aveva partecipato a un riunione di preghiera alla sala del Tempio dei testimoni di Geova a Bellariva di Rimini. Poi, presumibilmente intorno alle 22, era tornata a casa in auto. Aveva parcheggiato la vettura in garage e aveva aperto la porta interna che porta al vano scale e ascensore per accedere direttamente al condominio. Lì il suo assassino le ha teso un agguato sferrandole 17 coltellate e lasciandola in lago di sangue.

Tutte le piste sono aperte compresa quella di un legame con quanto accaduto al figlio della vittima solo qualche mese fa. Il 7 maggio infatti Giuliano Saponi, 53 anni, era stato trovato in coma sul ciglio della strada poco distante da casa. Proprio al capezzale di quel figlio, Pierina si recava quasi ogni giorno e da qualche tempo era contenta perché Giuliano, il prossimo 10 ottobre, sarebbe tornato a casa dall'ospedale finalmente fuori pericolo. Figlio, nuora e nipote adolescente erano i parenti più vicini, perché vivevano sullo stesso pianerottolo della 78enne. Mentre gli altri due figli, Chiara e Giacomo vivono più lontano, a San Marino e a Savignano sul Rubicone. L'ex marito invece, l'unico a non essere Testimone di Geova, da 40 anni ha preso un'altra strada e quando finisce l'estate, da Marebello, dove gestisce un hotel si trasferisce a Monaco di Baviera.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: